تأجيل الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية

أعلنت دار الأوبر المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تأجيل فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تنطلق فعالياته في 24 أكتوبر الجاري في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت أنه يجرى تحديد موعد انطلاق المهرجان لاحقا، وفقا لبيان صحفي صادر عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

وكشف الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، في وقت سابق من الشهر الجاري تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية 2023، الذي يضم أسماء عدد كبير من النجوم من بينهم أصالة، أنغام، هاني شاكر، مدحت صالح، أحمد سعد، حمزة نمرة، علي الحجار، آدم، تامر عاشور، ريهام عبد الحكيم، كارمن سليمان ومي فاروق.