تنظيم معرض لبيع منتجات المرأة الريفية بالشرقية.. أسعار مخفضة

قالت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية، إن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس نظمت معرضاً للمشغولات اليدوية لعرض منتجات المرأة الريفية ويشمل «ملابس جاهزة، وشنط ومفروشات، ومشغولات يدوية، وأنتيكات وأدوات منزلية ومدرسية، وصابون طبيعي ورسم حناء»، فضلاً عن منتجات الألبان والمنتجات الزراعية، بأسعار مخفضة.

افتتاح المعرض الاثنين من كل أسبوع

وأشارت إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار يوم الاثنين من كل أسبوع طوال العام، لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية، ضمن خطة المحافظة والدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية إقامة معارض لمنتجات المرأة الريفية للحفاظ على بعض المنتجات التي تتميز بها المحافظة، لدعم وتمكين المرأة اقتصادياً عن طريق دعم مشاريع النساء الريفيات، وتوفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهن في مناطق حيوية، مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع الحرف الريفية واليدوية والتراثية، وتوفير أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم.