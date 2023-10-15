5 جهود بذلتها وزارة البيئة لحل مشكلة عوادم السيارات

أوضحت وزارة البيئة مدى الضرر التي تشكله عوادم المركبات على البيئة وإحداث تلوث ناتج عن عملية احتراق وقود السيارات سوار البنزين أو الديزل في محرك السيارة، والتي تسبب انبعاث وتبخر الكربون خلال حركة السيارة، وتتكون عوادم السيارات من خليط مكون من جسيمات صلبة، أو قطرات سائلة، أو خليط من الدقائق الغازية، والتي تمثل المشكلة الأساسية على صحة الإنسان.

جهود وزارة البيئة في مجال عادم المركبات

وأكدت وزارة البيئة في تقرير لها، أهم الجهود والمشروعات التي بذلتها الوزارة في مجال عادم المركبات منها:

- تنفيذ برنامج حملات لفحص عادم الأتوبيسات لأسطول هيئة النقل العام بالقاهرة لجميع الجراجات ليلاً.

- تشجيع استخدام النقل الجماعي والنقل غير الآلي عديم الانبعاثات.

- تفعيل البرامج حول استبدال مركبات التاكسي والميكروباص القديمة والدراجات البخارية ثنائية الأشواط، بأخرى رباعية الأشواط منخفضة الانبعاثات.

- تنفيذ مبادرات وتوجيهات باستخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف كمرحلة انتقالية باعتباره وقود صديق للبيئة قبل التوسع في إحلال المركبات بالطاقة الكهربائية.

- تنفيذ برنامج حملات يومية لفحص عادم المركبات على الطرق بإقليم القاهرة الكبرى بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارة العامة للمرور، لمطابقة انبعاثات المركبات للحدود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة.