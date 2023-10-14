«البيئة»: نفذنا 3 مشروعات تعزز التوجه نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاث

كشف تقرير صادر عن وزارة البيئة جهودها التحول نحو الطاقة النظيفة والوقود الأنظف، والمشروعات والاتفاقات التي نفذتها وتنفذها إدارة الطاقة النظيفة لتشجيع المشروعات التجريبية التي تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتوسع والمشاركة في كافة المشروعات التي تخدم البيئة، لخفض الإنبعاثات وترشيد استخدامات الطاقة واستبدالها بالطاقة الجديدة والمتجددة.

مشروعات تشجيع العمل بالطاقة النظيفة

أوضحت وزارة البيئة في تقريرها، أن الوزارة نفذت عدة مشروعات لتشجيع الطاقة النظيفة، ومنها إعداد بروتوكول مع نقابة الصحفيين لتنفيذ مشروع إقامة خلايا شمسية أعلى مبنى النقابة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ مشروع تركيب الخلايا الشمسية فى مطار القاهرة الجوى، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومركز تحديث الصناعة ووزارة الطيرران لتوريد وتنفيذ نظام خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة، وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بنظام الطاقة الشمسية في مطار القاهرة الجوى.

التوجه نحو الوقود الأنظف

وأكدت الوزارو أنها تستهدف تشجيع العمل بالوقود الأنظف من خلال تشجيع العمل في المشروعات التجريبية والخاصة بإنتاج الوقود الأنظف وتحديداً الغاز الطبيعي باعتباره غاز صديق للبيئة، بالإضافة إلى التوجه نحو الوقود الحيوي، ومن ضمن المشروعات التي تم تنفيذها هو مشروع استخراج الوقود الحيوي من محطة معالجة الصرف الصحي، وإنشاء مفاعل حيوي بحديقة الحيوان بالجيزة للاستفادة من روث الحيوانات وتحويلة لطاقة وسماد عضوي عالى الجودة.