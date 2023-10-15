حملة «مواطن»: نثمن قرارات مجلس الأمن القومي بشأن التصعيد في غزة

ثمنت حملة «مواطن» لدعم مصر القرارات التي صدرت منذ قليل، بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقادة الأمنيين، فيما يخص تطورات الأحداث الإقليمية والهجوم على قطاع غزة، ودعوات الكيان الصهيوني بالتهجير إلى سيناء.

دعم قرارات مجلس الأمن القومي

وأكدت الحملة في بيان لها دعمها الكامل للقرارات الصادرة من مجلس الأمن القومي للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، موضحا أن مصر شعبا وقيادة لن يقبلوا مثل هذه المخططات وسيكونوا على قلب رجل واحد للدفاع عن أرضهم والوقوف إلى جانب الفلسطيني حتى ينال حقه المسلوب منذ زمن بعيد.

مصر لن تتخلى عن فلسطين

وأشار إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وإحياء القضية، من أجل إحلال السلام الذي هو نهج مصر على مدار تاريخها.