حملة مواطن تعقد مؤتمرها الأول لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقدت حملة مواطن مؤتمرها الصحفي الأول لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور عدد من السياسيين والنواب والشخصيات العامة، وفي ضيافة المهندس عزيز أباظة، عضو الهيئة العليا ومنسق الحملة في الشرقية.

بدأ محمد فاروق، الرئيس والمنسق العام للحملة، كلمته بتوضيح هدف الحملة، وهو لم شمل الوطن تحت مظلة الدولة المصرية، مطالبا الجميع بالالتحام على قلب رجل واحد، والالتفاف للنزول والإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الحملة تتواجد في الشارع لسماع شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك من خلال عدد من الحملات والفعاليات المختلفة، معبرا: «الصندوق يمنع الفوضى».

وقال المهندس عزيز أباظة، عضو الهيئة العليا ومنسق الحملة في الشرقية، إن المرحلة المقبلة خطيرة على مصر لما تمثله من هجمات شرسة عليها من جميع الجهات.

وأضاف عزيز أباظة، في كلمته، أن الجمبع شاهد بيان الاتحاد الأوروبي وشماعة حقوق الإنسان التي لطالما يحاول التدخل في الشؤون الداخلية من خلالها دون حق، فضلا عن الأبواق الخارجية التي تشن هجوما كبيرا بهدف التخريب.

وأشار إلى أنه بالتأكيد توجد العديد من التحديات سببها الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية والأزمات التي تبعتها، مؤكدا أن رؤية الرئيس السيسي وضعت حلولا لهذه التحديات.

وأكد نصر مطر، منسق الحملة للمصريين في الخارج، أن حملة مواطن للعامل والفلاح، موضحا أن المصريين في الخارج خط الدفاع لمصر في الخارج وتعتبر الدرع والسيف له في الخارج.

وأوضح أن الحملة مع الكيانات والاتحادات للمصريين في الخارج دائما ما ترد على الخطر الذي يحاط بمصر، وتدحض الشائعات الخارجية.

وأعلنت الحملة، إطلاق مبادرة لسيدات مصر في الخارج للتأكيد على دور المرأة في الداخل والخارج في صد الأكاذيب، وتواجدها بقوة في مختلف التحديات.

ويأتى المؤتمر الصحفي بحضور محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، ونصر مطر منسق المصريين بالخارج، والمهندس عزيز أباظة عضو الهيئة العليا ومنسق محافظة الشرقية، والمهندس الحسيني الكارم المنسق المساعد.

كما يشارك في المؤتمر الصحفي، المهندس سامح عواد عضو الهيئة العليا - رئيس لجنة الإسكان بالحملة، الكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة، ومحمد الحسيني منسق ذوي الهمم، والانبا كيرلس كاهن كنيسة مصر القديمة ممثلا للكنيسة بحملة مواطن ، والدكتور عرفة رجب ممثلا عن الأزهر، وعبد الوهاب محمد أبو يوسف عضو الهيئة العليا للحملة ومنسق القبائل والعائلات، ومحمد فوزى عضو الهيئة العليا، والدكتورة رحاب أبو غزالة أمينة المرأة في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، ومجدى داود منسق عام مواطن بالجمهورية، ووحيد عبد الفتاح خلوى منسق عام القليوبية.

كما يشارك فى المؤتمر اللواء محمد الشهاوي، وعزة فتحي عضو الهيئة العليا ومسؤول ملف أسر الشهداء، واللواء أمين راضي الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك، وإيرين هنري منسق الكوادر النسائية الشبابية، والنائب خالد سيف عضو الهيئة العليا للحملة.