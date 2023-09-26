«الثقافي المصري الأمريكي»: أطلقنا حملة «مواطن» لدعم السيسي في الانتخابات

عبر نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، عن سعادته بقرب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، كونه مشهد عظيم يشارك فيه جميع المصريين داخل وخارج مصر، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

استعدادات للمشاركة في الانتخابات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجالية المصرية في أمريكا استعدت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة منذ عدة أشهر، إذ جرى إطلاق حملة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار «مواطن» والتي تستهدف انتخابه مرة أخرى، لاستكمال إنجازاته التي حققها منذ توليه المنصب وحتى اليوم.

وأشار إلى أن هذه الحملة شارك بها عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج، ما يشير إلى إعلان المصريون في الخارج تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبينه بالترشح لفترة انتخابية جديدة لما لمسوه من إنجازات حققها على أرض الواقع.

وأوضح أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم الرئيس السيسي، يأتي استكمالا للمشروعات العملاقة التي حقق فيها الرئيس شوطا كبيرا، والتي استطاع من خلالها أن ينقل مصر نقلة حضارية كبيرة يسعدها العالم بأكمله.

وطالب من جميع المصريين في الخارج والداخل على حد سواء، بضرورة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك استكمالا للنهضة التي تشهدها مصر داخل القرى والمحافظات، واستكمالا المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها «حياة كريمة» والتي طورت من الريف والقرى داخل الوطن.