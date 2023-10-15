انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة بالفيوم.. والمحافظ: العلم بداية كل شيء

أطلقت وزارة الأوقاف، تحت رعاية الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، برنامج البناء الثقافي للأئمة، اليوم الأحد، الذي ينطلق في مختلف محافظات الجمهورية، ويهدف إلى تدريب وتثقيف وتنمية مهارات الأئمة ومعارفهم الثقافية، من خلال عقد عدة ندوات تثقيفية وتوعوية لهم.

وشهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والشيخ محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والدكتور محمد سرحان، عميد المركز الثقافي بالمحافظة.

800 إمام بمحافظة الفيوم

وكشف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، أنّ عدد الأئمة في الإقليم بلغ نحو 800، ما يتطلب التوسع في عقد الندوات والبرامج التثقيفية لهم، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى لأهالي المحافظة، مُشيرًا إلى أنّ البرنامج يستمر لمدة 3 أشهر، وينطلق في جميع محافظات الجمهورية.

محافظ الفيوم: العلم بداية كل شيء

وفي كلمته، أكدّ محافظ الفيوم، أنّ العلم أساس وبداية كل شيء، مشيرا إلى أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ،ودعوته للإسلام، بدأت بكلمة «إقرأ»، التي تُشير إلى العلم، معربًا عن سعادته لتواجده وسط هذا العدد الكبير من العلماء والأئمة، الذين يعتبرون الملجأ خلال الفترات العصيبة التي نمر بها، كما أنّهم مصدر يستمد الجميع منه القوة والعلم.

ودعا «الأنصاري»، الأئمة إلى ضرورة التمسك بالعلم والدين، مُتمنيًا نجاح البرنامج الثقافي للأئمة، وتحقيق أقصى استفادة مرجوّة منهم، لتنعكس بالإيجاب على أهالي المحافظة.