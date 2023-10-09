محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل وأكشاك للشباب والأولى بالرعاية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وكيل وزارة العمل بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب في مختلف الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، فضلًا عن توفير دعم لعدد من الشباب لتنفيذ مشروعات خاصة بهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي وتحسين دخولهم، وذلك خلال لقائه بعدد من المواطنين اليوم الاثنين، للاستماع لشكواهم ومتطلباتهم، ووضع حلول لها.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مدير مستشفى الفيوم العام، لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإجراء العملية الجراحية المطلوبة لإحدى الحالات المرضية، فضلًا عن توقيع الكشف الطبي اللازم على أحد الأطفال، وتقديم الدعم والعلاج اللازم له بشكل فوري.

توفير وحدات سكنية للأولى بالرعاية

وفي استجابة عاجلة، أمر محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة الفيوم، ببحث ودراسة آلية توفير وحدات سكنية للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن إنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لعدد من الحالات، على أطراف المدينة.

اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، الذي عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي. كما حضر أيضًا المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومسؤولي التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.