وظائف شاغرة في وزارة الأوقاف.. اعرف المستندات المطلوبة ومواعيد التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الأوقاف، وتشمل وظائف مدير عام للشؤون القانونية ومديري مديرية في عدد من المحافظات، موضحة مواعيد وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة.

الوظائف المطلوبة

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.

- مدير مديرية أوقاف مستوى (أ) بواقع 6 وظائف لمديريات «بني سويف - الفيوم- المنيا - سوهاج- الأقصر - أسوان».

- مدير مديرية أوقاف المستوى (ب) بواقع (3) وظائف لمديريات «شمال سيناء - جنوب سيناء- الوادي الجديد».

المستندات المطلوبة

• بيان حالة وظيفية موضحا به ما يلي.

1- التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية من تقارير أو بيانات الأداء عن السنوات السابقة.

2- الخبرة الزمنية.

3- الوظائف الاشرافية التي شغلها المتقدم.

4- الدورات التدريبية.

5 - العلاوات التشجيعية التي حصل عليها.

6- خطابات الشكر والتقدير.

7- الجزاءات (إن وجدت).

8- أي بيانات أخرى يريد المتقدم إضافتها.

• بيان عن أبرز الإنجازات للمتقدم واسهاماته في مجال التخصص والقدرة على الابتكار وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي.

• اقتراحات لتطوير الوحدة او أحد أنشطتها الرئيسية.

• عدد (7) صورة شخصية حديثة مقاس (4*6).

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

بالنسبة للمتقدمين من الخارج «أصل المؤهل العلمي - شهادة خبرة - أصل شهادة الميلاد - شهادة الخدمة العسكرية»، والمتقدمين من الوزارة والمديريات الإقليمية عليهم التقدم ببيان حالة وظيفية مستخرج من الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالديوان العام، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من (أصل و6 نسخ) ويحتوى الملف الأصلي على أصل المستندات وكل نسخة منها بغلاف.

طريقة التقديم

حسب الإعلان يكون التقديم من خلال مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف بمبنى العاصمة الإدارية الجديدة.

مواعيد التقديم

من 1 إلى 31 أكتوبر الجاري.