«صحة غزة» تطلق نداءً دولياً عاجلاً لطلب أطقم طبية من كافة التخصصات

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، نداءً عاجلاً إلى دول العالم، تطلب فيه إرسال وفود وأطقم طبية تطوعية من مختلف التخصصات، للمساعدة في إنقاذ جرحى العدوان الإسرائيلي، حيث تعاني مستشفيات قطاع غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية، وتحتاج إلى دعم فوري لتلبية احتياجات المصابين، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

وزارة الصحة الفلسطينية تدعو المواطنين للتبرع بالدم

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة المواطنين الفلسطينيين للتوجه إلى مجمع الشفاء الطبي، وكافة المستشفيات في قطاع غزة، وإلى جمعية بنك الدم وفروعها في محافظات القطاع، للتبرع بالدم فوراً.

وذكرت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أن آلة الحرب الإسرائيلية ارتكبت مجازر في مناطق مختلفة من القطاع، منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الجاري.

شطب أكثر 500 مواطن من السجل المدني

وأوضحت المصادر أن هذه المجازر أدت إلى «شطب» أكثر من 47 عائلة فلسطينية بشكل كامل من السجل المدني الفلسطيني، وتشير التقارير إلى أن عدد الأشخاص الذين تم شطبهم يصل إلى حوالي 500 مواطن، تم تحقيق هذا الأمر نتيجة لقصف البيوت من قبل الاحتلال على رؤوس ساكنيها في مدن ومخيمات متعددة بالقطاع.