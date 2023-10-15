وكيل «حقوق الإنسان» بالنواب: التهجير القسري لسكان غزة «جريمة حرب دولية»

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني ترتقي إلى جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم، وأن التهجير القسري أيضا جريمة حرب دولية، ونحن نقف مع الشعب الفلسطيني وسنذهب إلي النصر المبين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي استهلت أعمالها بإلقاء رئيس المجلس بيانا مهما حول الدعم المصري اللقضية الفلسطينية.

وانتقد النائب الصمت الفادح على حد وصفه والكاشف للمجتمع الدولي وازدواجية المعايير لمن يتشدق بحقوق الإنسان، في الوقت الذي يصم فيه الأذن وتغض الأعيان عن الانتهاكات ودماء النساء والأطفال.

القضية الفلسطينية في قلب مصر

ووجه التحية للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، كما وجه التحية للموقف المصري الوطني العربي المنحاز لقضايا الأمة وفلسطين، مشيرا إلى أن مصر كما أنها لا تفرط في أمنها القومي أول من يقف في صف القضية الفلسطينية وهي في قلب كل مصر قيادة وشعبا، مؤكدا أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، معربا عن رفضه لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.