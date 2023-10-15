محافظ بني سويف يطمئن على توافر السلع الغذائية بالمعرض الدائم

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية والخضروات، الذي تقيمه المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع والاستمرار في إقامة المعارض، لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، وضمن خطة المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

محافظ بني سويف يتفقد أقسام المعرض

وخلال تجوله داخل أقسام المعرض، المقام خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، اطمأن المحافظ على توافر معظم المواد والمنتجات الغذائية والأساسية من السلع التموينية، مثل السكر والأرز والزيوت واللحوم والخضار والفاكهة.

وأكد المحافظ، أهمية استمرار المعرض، الذي يضم احتياجات الأسرة كافة من السلع التموينية والاستراتيجية، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

التوسع في إقامة المعارض

وأشار «غنيم» إلى أهمية وضرورة التوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض، على مستوى المراكز والمدن، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، موجها بالمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمعرض، وتكثيف الرقابة على المنتجات والمواد المعروضة، والالتزام بقائمة الأسعار المتفق عليها، وذلك بالتنسيق بين إدارات المحافظة المعنية والتموين والغرفة التجارية.

ورافق المحافظ خلال تفقده للمعرض، كل من: المهندس وصفى عبد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والعقيد أحمد وزير، مدير مباحث التموين، والمحاسب هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية، مسؤول المعارض والأسواق بديوان عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.