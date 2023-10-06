محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في غياب موظفين عن العمل بالوحدات المحلية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات والخدمات الحيوية للمواطنين.

التحقيق في حالات غياب بوحدتي النويرة والشنطور

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية المعنية، بالتحقيق مع حالات الغياب التي تم رصدها، بالإضافة إلى تلافي ملاحظات العمل بملف النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، مع تكثيف التفتيش على الوحدات الصحية بكافة قرى المحافظة.

متابعة وتقييم الأداء في الجهاز الإداري

وأشار محافظ بني سويف إلى متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة مثل وحدة الرصد الميداني بالقرى، ولجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

لجان المتابعة والرصد وتقييم الأداء بالجهاز الإداري

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بمجلس قروي النويرة بإهناسيا، وقرية الشنطور بسمسطا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانضباط الإداري للعاملين.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتحقيق مع حالات الغياب التي رصدتها لجان المتابعة، بالإضافة إلى تلافي ملاحظات العمل بملف النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، مع تكثيف التفتيش على الوحدات الصحية بكافة قرى المحافظة.