محافظ بني سويف: تمويل مشروعات صغيرة بـ2 مليار و 335 مليون جنيه في 8 سنوات

صرّح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، قد وصل إلى 2 مليار و335 مليوناً و272 ألف جنيه، استفاد منها 26 ألفاً و50 مشروعاً صغيرَا، توفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، منذ انطلاق المبادرة في مايو عام 2015 وحتى نهاية سبتمبر الماضي 2023.

خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين

وثمن المحافظ المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

دعم وتشجيع الشباب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار إلى أن هذه المبادرة دعمت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

جاء ذلك على هامش مناقشة محافظة بني سويف، للتقرير الدوري، الذي تعده نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع، الشباك الواحد، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.