«إعلام منفلوط» بأسيوط ينظم لقاء إعلاميا للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظم مركز إعلام منفلوط في أسيوط، برئاسة منى قطب، لقاءً إعلاميا توعويا حول أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، بقاعة جمعية الشبان العالمية بمنفلوط.

حق دستوري

تحدث في اللقاء الدكتور رجب الكحلاوى، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، وقال إن التصويت حق دستورى ويكفله القانون، وأنه واجب وطني وقومي لما له من أهمية في دعم واتخاذ القرار، والتغلب على الصعاب والمخاطر التي تمر بها البلاد من فتن وحروب.

أسماء المرشحين

وشرح كيفية التصويت، ومن لهم حق التصويت، وكيفية معرفة اللجان التي تصوت فيها، والتعريف بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى الآن، مشيرا إلى أن المشاركة السياسية لها أشكال متعددة، منها المشاركة في الأحزاب السياسية، والمشاركة في الانتخابات، سواء البرلمانية أو الرئاسية.

وأكد أن من إيجابيات المشاركة السياسية، وانخفاض مستوى الفساد، والاستقرار الأمني والوطني، وتجنب الحروب والمجاعة والفقر.

حضر اللقاء محمد الشوربجى رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقدري حسين مدير عام الإدارة التعليمية بمنفلوط، والشيخ محمد عباس أمام وخطيب بأوقات منفلوط، وأشرف على ماهر موجه أول التربية الاجتماعية، ومحمد محرم نائب عن رئيس مركز منفلوط.