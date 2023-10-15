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الرئيس السيسي: التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا

كتب:

حسن سمير
04:46 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي

الرئيس السيسي خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل تقوم بدور إيجابي في كل الأزمات، واليوم نتحدث عن 5 جولات في الصراع بين غزة وإسرائيل.

التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا 

وأضاف «السيسي» خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن، في الـ5 جولات بين الصراع الموجود حاليًا بين غزة وإسرائيل سقط 12 ألف نازح فلسطيني، وتأخيرنا في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا.

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