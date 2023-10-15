«شكري»: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات التهجير

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً، أمس الأحد، من حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لبحث المستجدات الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية حرص خلال الاتصال على الاستماع من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن كافة التقييمات الميدانية والأمنية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، خاصة ما يتعلق بتدهور الأوضاع الإنسانية وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع من ظروف قاسية تحت القصف المتواصل والحصار والدعوات لإخلاء منازلهم والبقاء دون مأوى ملائم.

استمرار المشاورات مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف القصف الإسرائيلي

وأضاف السفير أبو زيد، أن شكري أكد على مواصلة مصر لبذل كافة الجهود لوضع حد للتصعيد الجاري وحقن دماء المدنيين الأبرياء، منوها باستمرار المشاورات المصرية مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لوقف القصف الإسرائيلي وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، وكذلك الرفض القاطع لأية محاولات ترمي لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير.

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وجدَّد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الثابت والداعي إلى التعامل مع جذور الأزمة الراهنة من خلال العمل على استئناف عملية السلام، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.