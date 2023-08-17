سامح يشكري يوجه كلمة من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشف وزير الخارجية، سامح شكري، عن زيارته لمبنى وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على آخر التجهيزات في المبنى، في ظل طبيعته الخاصة، تمهيداً لبدء العمل على انتقال الوزارة من مقرها الحالي على كورنيش النيل، إلى العاصمة الإدارية.

نقلة نوعية لتطوير العمل والخدمات

ووجه وزير الخارجية كلمة أثناء زيارته لمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، عبر الصحفة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أكد فيها أن الانتقال إلى المقر الجديد لن يكون مادياً فقط، ولكن عبر الانتقال في طريقة الإدارة، للعمل على رعاية شؤون المصريين في الخارج، والتواصل مع السفارات المختلفة حول العالم، في ظل نقلة نوعية منتظرة من خلال الاعتماد على الوسائل الحديثة في كل مناحي العمل.

استمرار العمل بمراكز خدمة المواطنين

وأكد «شكري» أن العاملين في الوزارة يواصلون العمل على تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، وسط تطلع بأن تجري عملية الانتقال بكل سهولة ويسر لكل الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة للمواطنين.