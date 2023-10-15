الأونروا: مليون نازح فلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي على غزة

في أخر تطورات القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي، كشفت وكالة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الأحد، أن الأزمة الراهنة تسببت في نزوح نحو مليون مواطن في قطاع غزة، خلال الأسبوع الأول من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت جولييت توما، مديرة التواصل في الوكالة الأممية، إن ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى من القصف الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة، وفق وكالة «فرانس برس» اليوم الأحد.

استمرار نزوح عشرات الآلاف من منازلهم في غزة

وأكدت الأونروا أن أعداد النازحين مرشحة للزيادة، في ظل استمرار نزوح عشرات الآلاف من منازلهم، خوفاً من القصف الإسرائيلي المتواصل منذ يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر احصائيات أعلنتها اليوم، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384 شهيداً، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250 جريحاً، منذ بداية العدوان يوم السبت من الأسبوع الماضي.

الصحة: 2329 شهيداً في غزة و55 بالضفة

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى من سكان القطاع الفلسطيني إلى 9042 جريحاً.

وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 55 شهيداً، بعد الإعلان عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان، 16 سنة، من محافظة طولكرم، في وقت سابق أمس السبت، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200 جريحاً.