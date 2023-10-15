جائزة مصر للتميز الحكومي تبدأ إجراءات التقييم الداخلي بجامعة كفر الشيخ

بدأت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إجراءات التقييم لجائزة التميز الداخلي لجامعة كفر الشيخ في الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر الجاري، التي تستمر على مدار خمسة عشر يوماً، طبقاً للمعايير التي وضعتها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

إطلاق منظومة الجوائز الداخلية لتنمية القدرات البشرية

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ إطلاق منظومة الجوائز الداخلية، يأتي بهدف تنمية القدرات البشرية، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجامعة للمشاركة في الجائزة الوطنية «جائزة مصر للتميز الحكومي»، موضحا أنّ الجائزة تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وتعمل على ترسيخ مبادئ وقيم التميز داخل الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنّ أهداف الجائزة تتمثل في تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين، الموظفين، مع تغيير فلسفة العمل الحكومى، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، مع تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري، لافتاً أنّه تم اختيار المقيمين من الجهاز الإداري بالجامعة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وطبقاً للمعايير التي وضعتها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي.

تدريب سفراء التميز للكليات والمقيمين

قالت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ الجامعة قامت بتدريب فريق للجامعة وسفراء التميز للكليات والمقيمين، وتبدأ حالياً إجراءات التقييم للكليات داخل جامعة كفر الشيخ، المقيمين خلال الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر 2023، وجرى التأكيد على تقديم إدارة الجائزة لكافة سبل الدعم الفني للجامعة، ومتابعة رحلة التميز الداخلي بها في جميع المراحل الفنية من تأهيل المقيمين الداخليين، والتقييم النهائي والتحكيم، واعتماد النتائج، وذلك في إطار التأكيد على تعميق هذه الثقافة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة جميع مراحل الجائزة.

جدير بالذكر أنّه جرى عقد الدورة التدريبية بقاعة مجلس الجامعة بحضور الدكتور السيد بلال، والدكتور عمرو أبو هاني، والمهندسة تحية إبراهيم، من فريق الجامعة لجائزة التميز الداخلي بالجامعة، وحاضر فى التدريب من فريق جائزة مصر للتميز الحكومي الدكتور محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور إسراء حسن، مسئول الجوائز المتخصصة في جائزة مصر للتميز الحكومي.