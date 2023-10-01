جامعة كفر الشيخ تشهد انطلاق فعاليات برنامج «المرأة تقود»

شهدت جامعة كفر الشيخ اليوم الأحد، انطلاق فعاليات برنامج «المرأة تقود» بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أركان حرب إيهاب حامد، مستشار العلاقات الحكومية للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعمرو البشبشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الانشطة الطلابية.

وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وممثلي الأزهر والكنسية، وعضوات المجلس القومي للمرأة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات الجامعة، ومتحدي الإعاقة والشباب والرياضة.

نائب رئيس جامعة كفر الشيخ: المرأة المصرية لم تتوان عن تقديم التضحيات

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالحضور الكريم فى رحاب الجامعة، مشيرا إلى أنّ المرأة المصرية لم تتوان عن تقديم التضحيات وبالتالي فإنّ تمكين المرأة المصرية فى مختلف ميادين الحياة التزام وطنى يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته، منوهاً أنّ المرأة لعبت وما زالت تلعب أدواراً مهمة فى تشكيل وصياغة ماضى وحاضر ومستقبل مصر، وأنّ التكامل بين مختلف سلطات الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، دعم حضور المرأة فى قلب مسيرة العمل الوطنى.

وأكد اللواء أركان حرب إيهاب حامد، مستشار العلاقات الحكومية للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنّه تم إطلاق برنامج «المرأة تقود» لدعم مهارات السيدات، وتدريبهن على المهارات اللازمة، التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يُتيح لهن فرصاً أوسع فى التعيين والالتحاق بالوظائف.

ولفت إلى أنّ الأكاديمية الوطنية للتدريب تُعد محفزاً فكرياً، وحاضنة التقدم التحويلى لتنمية الإنسان، وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخفيف الفجوة القائمة فى المهارات القيادية، حيث تعمل الأكاديمية على خلق كتلة حرجة من القيادات التكنوقراط تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة، والتى تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.

ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدماً هائلاً

وفي سياق متصل، صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدماً هائلاً، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يُعد هناك سقفاً لطموحها لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة، وعلى مدى 10 سنوات الأخيرة في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فُتحت للمرأة آفاق جديدة لم تُتاح لها من قبل، ومهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيماناً من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصاً منه على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.