لليوم الثالث.. جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية إلى شمال سيناء

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، بالقوافل الطبية التي نظمتها جامعة كفر الشيخ، واستمرت أعمالها لمدة 3 أيام متتالية، واستهدفت مدن: «بئر العبد، والعريش، والشيخ زويد» لخدمة الأهالي.

المبادرة ضمن «حياة كريمة»

وأطلقت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية شاملة إلى الشيخ زويد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة، وفي إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة فى خدمة المجتمع.

وأشرفت على القافلة ميدانياً الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة العجمي، رئيس قسم الأطفال، ومتابعة نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات.

توقيع الكشف على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والصيدلة، وتم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، شملت «الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب».

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، أنّ القافلة تضم نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري.

قوافل طبية وتوعوية تنموية للمناطق الأكثر احتياجًا

وأوضح دسوقي أنّ الجامعة أطلقت القافلة لمحافظة شمال سيناء لتقدم جزءًا بسيطًا لهذا المكان الذي عانى الكثير حتى تم القضاء على الإرهاب فيها.

وأضاف دسوقي أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من الأهالي، وتم إجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء مدن «بئر العبد، والعريش، والشيخ زويد» بمحافظة شمال سيناء ليبلغ العدد الإجمالي للحالات التي تم إجراء الكشف الطبي عليها 2216 حالة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.