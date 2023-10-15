صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل قليل، إن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وضواحيها مساء اليوم الأحد، عقب إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ باتجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، أن صافرات الإنذار دوت عقب إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رشقات صاروخية في اتجاه تل أبيب وضواحيها الشمالية، بمناطق «هرتزليا» شمال تل أبيب، و«رمات هشارون» بوسط إسرائيل، ومنطقة «شارون» قرب تل أبيب.