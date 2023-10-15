الهيئة الوطنية للانتخابات: تيسير إجراءات مشاركة ذوي الهمم بكل الطرق

استهل المستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، كلمته اليوم، خلال تدشين مبادرة «صوتك حقك» الذي أقام على المسرح الكبير في المركز الأولمبي بالمعادي لحث الأشخاص ذوي الهمم وذويهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي عام 2024.

الشيمي: توفير ورق برايل لانتخابات للمكفوفين

واستكمل الشيمي حديثه بأن الهيئة الوطنية للانتخابات وفَّرت كل السبل لجميع ذوي الهمم لتسهيل الانتخابات عليهم، ومنهم فاقدو البصر بتوفير ورق برايل للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، وتوفير لجان خاصة لهم.

الهيئة تسعى لذوي الهمم بكل الطرق لدمجهم في الانتخابات

ومن جانبه، قال المستشار علاء قنديل، عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الدولة المصرية والهيئة الوطنية بالانتخابات تسعى بكل الطرق بمساعدة المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، للوصول للأشخاص ذوي الهمم وأهلهم، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تساعد ذوي الهمم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات سواء كانوا فاقدي البصر أو السمع أو الإعاقة الحركية.

وأضاف قنديل أن للهيئة جهازا تنفيذيا دائما يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.