الهلال الأحمر المصري: نتابع الوضع داخل قطاع غزة منذ بداية الأحداث

أكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن غزة تحتاج إلى المياه والغذاء والمستلزمات الطبية وأوصلنا مساعدات للجانب الآخر تحت الشارة الدولية للهلال الأحمر بعد 24 ساعة من وقوع الأحداث لكن الوضع الحالي الأمور متعثرة.

غزة تحتاج إلى المياه والغذاء والمستلزمات الطبية

وأوضح «الناظر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة «الحياة»: «نحن نتابع الوضع مع الهلال الأحمر الفلسطيني وأعداد الجرحى والمصابين وما حدث لسيارات الإسعاف للوقوف على الاحتياجات والوضع داخل قطاع غزة منذ بداية الأحداث».

الهلال الأحمر المصري جزء من الحركة الدولية للهلال الأحمر

ولفت الناظر إلى أن الهلال الأحمر المصري جزء من الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر على مستوى العالم جزء من عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمساعدة في الممرات الإنسانية وانها تساعد على توصيل الصوت كما ننادي والدولة المصرية تنادي، وأنه تم تجهيز أكثر من 250 طنا من المساعدات من الهلال الأحمر المصرى والجهات الشريكة.