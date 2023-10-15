بكلمات ومشاهد مؤثرة.. أحمد سعد يطرح أغنية «غصن الزيتون» لدعم فلسطين

دعم الفنان أحمد سعد، فلسطين على طريقته الخاصة، عن طريق طرحه أغنية لهم، تحت عنوان «غصن الزيتون»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يويتوب»، عن طريق فيديو كليب به مشاهد مؤثرة من ضرب إسرائيل لغزة.

تفاصيل أغنية غصن الزيتون

وجاءت أغنية «غصن الزيتون» من كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.

وكان أحمد سعد، دعم فلسطين، في الهجوم المروع الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة، وذلك من خلال الغناء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الخاص بالصور والفيديوهات «إنستجرام».

تأجيل حفل أحمد سعد وروبي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وفي سياق آخر، قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبي، والذي كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجاري، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا، ففي خضم هذه الأحداث تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف فيما بين الشعوب وبعضها.