محمد نور أثناء أدائه مناسك العمرة: يا رب انصر أهل فلسطين (فيديو)

شارك الفنان محمد نور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو له أثناء أدائه مناسك العمرة وهو يدعو لفلسطين وشعبها.

وقال «نور» خلال مقطع الفيديو: «يا رب انصر أهل فلسطين واحمي أطفالهم وارحم شهداءهم قلبنا معاكم ربنا ينصركم ويقويكم يارب احمي المسلمين جميعا واحفظهم يارب من كل شر ببركة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام».

محمد نور يشارك في احتفالات أكتوبر

وشارك الفنان محمد نور في حفل بميدان الكوربة وروج له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بنشر البوستر الدعائي للحفل معلقا: مستنكم بكره إن شاء اللهً في الكوربة في احتفلات أكتوبر بمناسبة مرور 50 سنة كل سنة وأنتم طيبين وبخير وبلدنا في أمان وسلام».