 بعد سلسلة هجمات.. «كوماندر» كلب بايدن خارج البيت الأبيض

لم يعُد كلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المعروف باسم «كوماندر»، يعيش في البيت الأبيض، بعد سلسلة من الهجمات وحوادث العض، تعرض لها موظفون وأفراد من الخدمة السرية، المكلفين بحماية الرئيس الأمريكي وأسرته.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن إليزابيث ألكسندر، مديرة اتصالات الرئيس بايدن، قولها إن الكلب «كوماندر» لم يُسمح له بالبقاء مع عائلة الرئيس في البيت الأبيض حالياً.

حوادث متفرقة

جاءت هذه القرارات بعد حادثة أخيرة تورط فيها «كوماندر»، البالغ من العمر عامين، وينتمي لفصيلة «الراعي الألماني»، وخلال هذه الحادثة، والتي تحمل رقم 11 ضمن سلسلة الهجمات، هاجم «كوماندر» أحد ضباط الخدمة السرية، وهذه الحادثة ليست الوحيدة للكلب الخاص بالرئيس بايدن، حيث شارك «كوماندر» في عدة حوادث أخرى، استهدف فيها عدداً من الضباط والعملاء المكلفين بحماية الرئيس.

حيوانات متجاوزة

وعلى الرغم من أن عملاء الخدمة السرية ليسوا مسؤولين عن الحيوانات الأليفة الخاصة بالرئيس بايدن، إلّا أنهم يجدون أنفسهم كثيراً ما يكونون بالقرب من الكلاب خلال قيامهم بمهامهم لحماية الرئيس وعائلته في البيت الأبيض.

وفي حالات معينة، يضطر الضباط إلى التعامل بشكل مباشر مع تلك الحيوانات الأليفة، حيث يحاولون حماية أنفسهم من الكلاب المتجاوزة، وذلك بحسب ما ذكرت الصحيفة الأمريكية.