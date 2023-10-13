عاجل.. زلازل تضرب 5 دول حول العالم في ليلة واحدة.. بينها الولايات المتحدة

شهدت 5 دول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، عدة هزات أرضية، تراوحت قوتها بين 2.2 و5.2 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا او أضرار.

وفي البرتغال، ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة، جزر الأزور البرتغالية الواقعة على بعد حوالي 1000 ميل عن البر الرئيسي، بعمق 7 كيلومترات، وعلى مسافة 1 كيلومتر بين الشمال والشمال الغربي من بلدية فيلاس، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وفي الولايات المتحدة، ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، وسط كاليفورنيا، بعمق 15 كيلومترًا، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، إن البؤرة وقعت مسافة 73 كيلومترا شرق مدينة ساليناس.

وأشار المركز الأوروبي لرصد الزلازل، إلى أن بؤرة وقعت كذلك على مسافة 40 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من سوليداد.

بؤرة هزة كريت

وفي اليونان، ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت الواقعة في البحر المتوسط، بعمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 295 كيلومترا جنوب شرق أثينا.

أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 56 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة إيراكليو جنوب البلاد.

عمق زلزال الفلبين 10 كيلومترات

وفي منطقة الحدود السورية التركية، ضربت هزة أرضية بقوة 2.7 درجة، وعلى مسافة مسافة 76 كيلومترا غرب حلب شمال سوريا، فيما أشار الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى أن عمق الهزة بلغ 8 كيلومترات.

وفي الفلبين، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة، جزيرة مندورو سابع أكبر جزيرة في البلاد، بعمق 10 كيلومترات، على مسافة 13 كيلومترا غرب مقاطعة باتانجاس، كما وقعت البؤرة على مسافة 53 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة كالامبا.