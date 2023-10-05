محافظ الشرقية يعلن فتح باب التقديم لجائزة المبدع الصغير.. اعرف الشروط

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة، والتي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، في الفترة من 1 أكتوبر الجارى وحتى 31 ديسمبر 2023، في عدة مجالات، وهي: «القصة القصيرة – الشعر – التآليف المسرحي – الرسم – العزف على آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي أو الكمان – الغناء - تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية – الابتكارات العلمية».

الجائزة تنقسم إلى فئتين عمريتين

وتنقسم جائزة المبدع الصغير إلى فئتين عمريتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.

نشر الوعي الثقافي بين الطلاب

كما أكد محافظ الشرقية على أهمية المسابقة في نشر الوعي الثقافي بين الطلاب، وحثهم على التعلم والإبداع والإبتكار والمطالعة والبحث عن المعلومات في المراجع المختلفة، بالإضافة إلى تنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الإنتماء الوطني والصداقة لدى المشاركين. كما تساعد المسابقات الطلاب على التخلص من بعض المشكلات مثل القلق والإضطراب والخجل، فضلاً عن إضافة جو من المرح والتنافس والتسلية بين التجمعات الطلابية.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة أن من شروط التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير ما يلي:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3. ألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4. أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين: من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول، ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثاني.

5. أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

6. ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

7. ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

8. لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع.

9. في حالة العمل الجماعي في فرعي (التطبيقات والمواقع الإلكترونية – الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية في باقي الفروع.

10. تُستبعد إدارياً الأعمال التي لم تستوف شروط الجائزة.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أن التحكيم في مسابقة "المبدع الصغير" يتم على مرحلتين:

- مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة.

- مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى، يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وفي حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها. في حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية، يظل التقدم سارياً.

- التقدم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة من هنا.

- عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمُتقدم الاطلاع عليها.

للإستعلام والإستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو الموقع الإلكتروني أو التليفون – واتساب (01559919944).