للمصريين بالخارج.. لأول مرة فتح باب التقدم لـ جائزة المبدع الصغير 2024

تزف وزارة الثقافة بشرى سارة لأبنائنا المقيمين بالخارج، بأنه تم فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير أمام أبنائنا المصريين بالخارج، في ضوء الحرص على رعاية جميع أبناء مصر في كل مكان حول العالم.

وقال بيان عن جائزة المبدع الصغير في دورتها الرابعة: بشرى سارة لأبنائنا بالخارج، لأول مرة منذ انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، تم فتح باب التقدم لكل الأطفال المصريين المقيمين في الخارج، والمخصصة للمبدعين من الأطفال والنشء من سن 5 إلى 18 سنة.

رابط التقديم على الجائزة

وأوضح البيان: استلام الأعمال إلى 31 ديسمبر 2023، وذلك من خلال الموقع الرسمي للجائزة من هــنــا

تشكيل اللجنة العليا لجائزة المبدع الصغير

وتضم اللجنة العليا لجائزة المبدع الصغير كلا من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة- رئيس المجلس الأعلى للثقافة رئيسا، وعضوية كل من، الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، ونيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة، رشيدة الشافعي، وزياد عبد التواب، فاطمة المعدول، د. مصطفى الرزاز، د. محمد المنسي قنديل، يعقوب الشاروني، أحمدالسيد أمين عام الجائزة.