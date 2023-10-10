شروط الاشتراك في الدورة الرابعة لمسابقة المبدع الصغير بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة المصرية على نشر الوعي الثقافي والاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية وتعزيز الانتماء الوطني، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيد.

مسابقة المبدع الصغير في البحيرة

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أنه تم فتح باب التقدم للاشتراك في جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة لعام 2024، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2023.

وقالت إن مسابقة المبدع الصغير تعمل على تشجيع المبدعين الصغار على التعبير عن انتصارات أكتوبر أو أي إنجازات أخرى في تاريخ الدولة المصرية عن طريق «القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف على آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي، الغناء، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية».

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن الجائزة تنقسم إلى فئتين، الفئة العمرية الأولى من سن 5 وحتى 12 عاما، والفئة العمرية الثانية تضم فوق سن 12 وحتى 18 عاما، ولكل فئة عمرية جائزتين، لتصبح 4 جوائز في كل فرع، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

شروط الاشتراك في مسابقة المبدع الصغير

وتتضمن شروط المسابقة، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن 18 سنة ميلادية، وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين، وألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، كما لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع.