بايدن يطلب من الكونجرس إقرار مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة ملياري دولار

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم أن يطلب من الكونجرس في الأيام المقبلة، الموافقة على حزمة من المساعدات العسكرية المشتركة لأوكرانيا وإسرائيل، بمبلغ يزيد بشكل كبير عن ملياري دولار.

أمريكا ستواصل دعم أوكرانيا

ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية عن سوليفان قوله إن «الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالذخيرة للدفاع ضد الهجوم الروسي المكثف»، مضيفاً أن بايدن أوضح أنه سيتقدم إلى الكونجرس بحزمة تمويل لأوكرانيا، بالإضافة إلى الدعم المستمر لإسرائيل.

وتابع «سوليفان» قائلاً: «يمكن أن تحدث مشاورات مكثفة مع الكونجرس هذا الأسبوع بالذات، حيث نعمل على مثل هذه الحزمة ونسعى إلى تأمين دعم الحزبين لها».

قيمة المساعدات الأخيرة

ورداً على سؤال حول حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتي ستجمع بين أوكرانيا وإسرائيل وقضايا الحدود الداخلية ودعم تايوان في قضية واحدة، أجاب سوليفان بأن «الرقم سيكون أعلى بكثير من ذلك».

مساعدات عسكرية

وأوضح سوليفان أن المساعدات ستشمل بالتأكيد المعدات العسكرية اللازمة للدفاع عن الحرية والسيادة والسلامة الإقليمية في أوكرانيا، ولمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وذكرت «يوكرينفورم» أن واشنطن أعلنت سابقا عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.