«بي بي سي» تعاقب 7 من صحفييها نشروا تغريدات ضد إسرائيل

تنظر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في ما نشرته صحيفة بريطانية من أن عددا من صحفيي الخدمة العربية في منطقة الشرق الأوسط نشروا على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، ما يمكن اعتباره مخالفا لقواعد «بي بي سي» الخاصة بالنشر على هذه الوسائط، هذا فيما تراجع «بي بي سي» ما تم نشره من قبل صحفييها.

وقررت المؤسسة عدم قيامهم بمهام تحريرية لمدة أسبوع لحين انتهاء التحقيق.

تلغراف: الصحفيون المذكورون نشروا تغريدات «ضد إسرائيل»

وبحسب صحفية تلغراف البريطانية فإن 6 من الصحفيين العاملين لدى بي بي سي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى صحفية متعاونة مع المؤسسة قد نشروا تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فلسطين اعتبرتها المؤسسة أنها «منحازة ضد إسرائيل» وإنها تبرر قتل حركة حماس للمدنيين الإسرائيليين، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

الصحافيون هم: محمود شليب، رئيس تحرير برنامج بتوقيت مصر، سالي نبيل، مراسلة بي بي سي باللغتين العربية والإنجليزية في الشرق الأوسط، سلمى خطاب، صحافية، عمرو فكري، من قسم الرياضة، وآية حسام (صحافية مستقلة) في القاهرة، ومن بيروت سناء الخوري وندى عبد الصمد من لبنان.

فيما أعلنت البي بي سي أنّها أوقفت العمل مع الصحافية المستقلة آية حسام.

بي بي سي: نأخذ اتهامات انتهاك إرشادات تحريرنا ووسائل التواصل الاجتماعي على محمل الجد

وقال المتحدث باسم بي بي سي: «نحن نقوم حاليًا بالتحقيق في هذه المسألة، نأخذ اتهامات انتهاك إرشادات تحريرنا ووسائل التواصل الاجتماعي على محمل الجد، وإذا تبين وجود انتهاكات، سنتخذ إجراءات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية».