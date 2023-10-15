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الوقوف دقيقة حدادا على روح شهداء فلسطين في حفل تكريم محمود ياسين

كتب:

محمود الرفاعى
09:55 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
محمود ياسين

محمود ياسين

طلب الفنان إيهاب فهمي  الوقوف دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين، خلال حفل تكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين.

يحضر حفل تكريم اسم محمود ياسين في المسرح القومي، كل من ابنه عمرو محمود ياسين وابنته رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض.

ويقام التكريم تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين، والكاتب عمرو محمود ياسين عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين، ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.

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