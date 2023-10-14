عائلة محمود ياسين يحيون ذكرى وفاته من أمام قبره (صور)

حرصت الفنانة شهيرة، رفقة ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين، وشقيقها السيناريست عمرو محمود ياسين، على إحياء ذكرى وفاة محمود ياسين، التي تحل اليوم الذكرى الثالثة لرحيله.

أسرة الراحل محمود ياسين يحيون ذكرى وفاته

وذهبت أسرة محمود ياسين، منذ صباح اليوم، إلى المقابر لقراءة القرآن والدعاء له، ودخلت الفنانة شهيرة في حالة من الانهيار، عقب وصولها.

رانيا محمود ياسين تحيي ذكري وفاة والدها

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، حرصت على إحياء ذكرى وفاة والدها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق نشر صور من أمام القبر، وعلقت عليها: «فروح وريحان وجنة نعيم أي: فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكه عند الموت.. الله يرحمك يا أبي الغالي ويسكنك جنات النعيم، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة».

شهيرة تحيي وفاة زوجها

بينما أحيت شهيرة ذكرى وفاة زوجها، عن طريق بعض من الكلمات المؤثرة: «صباح حزين، لأنه الصباح الذي رحلت فيه ولن تعود، أعيش الأيام وتمر مع إحساسي الغريب بأنك موجود، وإذا جاءت سيرتك العطرة وقال أحدهم الله يرحمه أنزعج وأصحى على الحقيقة المُرة للحظات، وتمر الأيام والشهور والسنين، ومازلت أنت أنت وأنا أنا».

وأضافت شهيرة: «أنت الحبيب والصديق والضهر والسند وأنت القلب النابض بالحب لكل من حولك، أنت الحكمة والوعي والحنان والاحتواء، وأنا التي تعاني من البعاد والاشتياق لكل تفاصيل الحياة معك الأيام الصعبة، والأيام الحلوة والجميلة كروحك الطيبة، نم ياحبيبي في سلام وتنعم بما أتاك الله من فضله بأذنه وكرمه، دعواتكم لحبيبي وحبيبكم».