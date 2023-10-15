إلهام شاهين تحيي الذكرى السنوية الثالثة للفنان محمود ياسين: نتذكره بكل خير

أحيت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام»، الذكرى السنوية الثالثة للفنان الراحل محمود ياسين.

ونشرت إلهام شاهين صورة تجمعها بالفنان الراحل معلقة: «الله يرحم النجم الكبير أستاذنا محمود ياسين .. فى ذكراه الثانوية الثالثة نتذكره بكل الخير.. ويتذكره كل جمهوره في كل مكان في الوطن العربي.. أسعدنا بفنه الراقي الجميل..الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة».

رانيا محمود ياسين تحيي ذكري وفاة والدها

وأحيت الفنانة رانيا محمود ياسين، أمس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الذكرى السنوية لوفاة والدها بنشر صور من قبره معلقة : «فروح وريحان وجنة نعيم أي: فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكة عند الموت.. الله يرحمك يا أبي الغالي ويسكنك جنات النعيم، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة».