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شهيرة تحيي ذكرى وفاة الفنان محمود ياسين.. «الحبيب والضهر والسند»

كتب:

حسن سمير
06:18 م | السبت 14 أكتوبر 2023
الفنان محمود ياسين

الفنان محمود ياسين

أحيت الفنانة شهيرة ذكرى وفاة زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، الثالثة، بقولها: «صباح حزين لأنه الصباح الذي رحل فيه، ولن يعود، وما زلت أعيش الأيام ويمر مع إحساسي الغريب بأنه موجود، وإذا جاءت سيرته العطرة وقال أحدهم الله يرحمه أنزعج وأصحى على الحقيقة المُرة للحظات».

شهيرة: الفنان محمود ياسين كان الحبيب والصديق والضهر

وأضافت شهيرة خلال مداخلة هاتفية، في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc: «الفنان محمود ياسين كان الحبيب والصديق والضهر والسند، وكان القلب النابض بالحب لكل من حوله، وهو الحكمة والوعي والحنان والاحتواء».

وأكدت الفنانة: «كل ذكرى تمر وأنا أعاني من البعد والاشتياق لكل تفاصيل الحياة معه، فالأيام الصعبة والأيام الحلوة والجميلة كروحك الطيبة»، موجهة إليه كلمات مؤثرة: «نام يا حبيبي  في سلام وتنعم بما أتاك الله من فضله بأذنه وكرمه لأنك في مكان أفضل عند الله».

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