«أبطال سيناء».. لعبة إلكترونية عن معارك حرب أكتوبر على الهواتف المحمولة

استفادة من التطور التكنولوجي المتلاحق وتفعيل القدرة على ربط التكنولوجيا بالأحداث التاريخية لإحداث التفاعل مع الأجيال الحديثة التي تدخل التطورات التكنولوجية في مختلف تفاصيل حياتهم اليومية، استطاعت مجموعة من الشباب والمطورين تنفيذ لعبة إلكترونية عن معارك حرب أكتوبر تحت اسم «أبطال سيناء».

تحيي اللعبة أحداث وبطولات الجنود المصريين بمعركة رأس العش «كمرحلة أولى»، لتعيش أجواء المعركة وقدرة جنود مصر البواسل على تحقيق النصر رغم الظروف الصعبة من خلال لعبة تفاعلية تحت شعار «عيش تاريخ مصر العظيم وكأنك جزءًا أساسيًا منه».

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