أحمد ثروت يستعيد ذكريات مرضه: «أدركت أن فضل ربنا علينا عظيم جدا»

أعلن أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» سفره إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه.

وشارك أحمد ثروت فيديو أثناء وصوله إلى ألمانيا معلقا: 10-15 يوم من أسعد أيام حياتي… الحمد لله رجعت ألمانيا أكمل علاجي وحبيت أعدي على المصحة اللي كنت قاعد فيها شهور وأنا على الكرسي المتحرك، فعلاً أدركت أن فضل ربنا عظيم علينا كلنا في كل حاجة حتى في الأشخاص اللي بيبعتهملنا وسط المحنة هم اللي بيهونوا الطريق وبيكونوا سبب إنك تشوف النور من تاني».

وأضاف قائلا: «حابب أشكر عيلتي وإخواتي الكبار اللي دعموني وسافروا معايا وشالوني وكانوا ليا السند في الرحلة شكرا من قلبي».

إصابة أحمد ثروت بأزمة صحية

ومنذ فترة أعلن أحمد ثروت إصابته بمرض نادر اضطر على إثره إلى السفر والعلاج في ألمانيا لتشهد حالته الصحية تحسنا.

ونشر أحمد ثروت منذ فترة صورة، عبر حسابه على «فيس بوك»، في أثناء وجود خطيبته مي الشواربي بجواره على سرير المرض، تمسك بيديه، معبرًا عن سعادته بوجودها جانبه في الأوقات الصعبة التي يمر بها.