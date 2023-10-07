أحمد ثروت يتحدث لأول مرة عن مرضه النادر.. «يصيب واحد من مليون شخص»

رحلة علاج طويلة استمرت على مدار 8 أشهر، للمخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، بعد أن أصيب بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي «متلازمة الميلر فيشر»، هاجم جسده منذ شهر فبراير الماضي، وبدأ معه رحلة طويلة من العلاج بين مصر وألمانيا، ليظهر الابن لأول مرة منذ الوعكة الصحية التي ألمّت به يتحدث عن رحلة مرضه ولحظات الألم التي عاشها على مدار الأشهر الماضية.

أحمد ثروت يروي رحلة مرضه لأول مرة

المخرج أحمد محمد ثروت أصيب بمرض نادر، يصيب واحد من كل مليون شخص، أفقده المرض الحركة تمامًا في غضون 30 دقيقة، ويظهر لأول مرة ليحكي عن تفاصيل حالته الصحية ورحلة مرضه المليئة بالألم، وذلك يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي» على فضائية ON في تمام العاشرة مساءً، ومعه لأول مرة خطيبته لمى الشبراوي ووالده محمد ثروت.

وفي البرومو التشويقي للحلقة الذي شاركه المخرج أحمد ثروت عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، تحدّث عن بعض التفاصيل المؤلمة واللحظات الصعبة والطويلة التي عاشها خلال رحلة مرضه إذ يقول: «أنا مكنتش عارف أنا بتعالج من إيه، وببص لـ لمى خطيبتي لقيت عيني قفلت، ومرة واحدة جالي 5 إعاقات، ومن الحاجات اللي كانت بتهزني أوي إني أخلي بابا يشوفني كده».

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وبقلب راضِ تمامًا، وبكلمات خالطها الدموع، أكد الفنان أحمد ثروت، أنّه في كل لحظة من لحظات مرضه كان ينتظر أن يفقده المرض الحركة للأبد، إلا أنّه كان سيستقبل هذه الابتلاء بالرضا والتسليم: «لو مكونتش همشي تاني أنا كنت راضي».

كان الظهور الأخير للفنان أحمد ثروت خلال الشهر الماضي، حينما فاجأ والده محمد ثروت وظهر على المسرح يستند على عكازين بإحدى الحفلات ليشاركه أغنية «ابن أبويا»، وقد انهمرت دموعهما أمام الحضور، وعلق حينها عبر صفحته الشخصية قائلًا: «‎أحلى لحظة في حياتي إني أشوف أبويا سعيد تاني بعد معاناته معايا أثناء مرضي الـ 8 شهور اللي فاتو، واللحظة دي في ناس جميلة كانوا سبب أنّها تتحقق وتطلع بالحلاوة دي، وهما صناع الأغنية أخواتي وحبايبي طبعًا اللي في دقايق لقيت منهم كل المساعدة والحب إن القصة دي تترتب».

دور لمى الشبراوي ومحمد ثروت في حياة أحمد ثروت

وعلى مدار أشهر المرض الثمانية، كان الفنان أحمد ثروت حريصًا على مشاركة متابعيه تطورات حالته الصحية يومًا بعد يوم من ألمانيا التي كان يخضع فيها للبروتوكول العلاجي، وعلى الرغم من هذه الوعكة الصحية، لم ينسَ «ثروت» فضل خطيبته لمى الشبراوي ومساندتها له أثناء مرضه، وحرص على نشر بعض الصور التي جمعتهما مُرفقًا بها بعض الكلمات المؤثرة من فراش المرض قائلًا: «أفضل أن أكون بجانبك في العاصفة على أن أكون آمنًا ودافئًا بمفردي، ربنا يخليكي ليا يا بنت الأصول».

كما كان الأب محمد ثروت هو الداعم الأول لنجله خلال رحلة مرضه، ولطالما حاوطه بالدعوات وناجى الله تعالى كثيرًا حتى يمنّ على نجله بالشفاء العاجل، إذ قال في تصريحات تلفزيونية: «أحمد ابن بار وإنسان طيب جدًا وأنا بدعي له يا رب تقوم بالسلامة وترجع لناسك وخطيبتك ومجتمعك، هو محب للناس والخير وربنا يجعل دعوات الناس دي كلها في ميزان حسناتهم».