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حكاية 30 دقيقة تسببت في تدهور صحة المخرج أحمد ثروت: «فقدت القدرة على المشي»

كتب:

هبة أمين
09:49 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
أحمد ثروت

أحمد ثروت

سرد المخرج أحمد ثروت، نجل المطرب الكبير محمد ثروت، تفاصيل معاناته مع مرضه النادر الذي تعافى منه مؤخرًا بعد رحلة علاج طويلة، موضحةً أنه أدرك قيمة نعمة الصحة بسبب هذه المحنة، وذلك خلال برنامج معكم منى الشاذلي على قناة on tv.

برنامج معكم منى الشاذلي على قناة ON

وأوضح أحمد ثروت، خلال حواره ببرنامج معكم منى الشاذلي، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أنه شعر ببداية مرضه حين كان في العمل، قائلا: «كنت في الشغل وفجأة كحيت دم، ثم شعرت بعدم توازن، ثم وجدت نفسي غير قادر على المشي على الأرض، كل ذلك حدث في 30 دقيقة فقط».

تفاصيل مرض أحمد ثروت

أضاف أحمد ثروت خلال برنامج معكم: «كنت أقود السيارة وفجأة وجدت عيني قفلت ورجلي نملت، في البداية كنت سأذهب للمنزل للراحة لكن خطيبتي أصرت على الذهاب إلى المستشفى للعلاج»، متابعًا: «لم نكن نفهم طبيعة حالتي لأن مرضي نادرا، ولم يكن تشخصيه صحيحا، واعتقدوا في المستشفى أنني أصبت بجلطة في أحد الشرايين، حتى اتضح في النهاية أني مريض بمتلازمة ميلر فيشر».

مرض نادر سريع الانتشار

وأشار أحمد ثروت إلى أن هذا المرض سريع الانتشار في الجسد ويؤدي إلى فقدان البصر وبعدها السكتة الدماغية، كما يؤثر على التنفس في المراحل المتقدمة منه، لافتاً إلى أنه حصل على 60 حقنة مضادة للمرض في 5 أيام، بمعدل 12 حقنة في اليومد كل منها طولها 30 سم.

وأوضح أنه انشغل بالعمل في السنوات الأخيرة، قائلا: «تحولت إلى ماكينة عمل في الخمس سنوات الأخيرة بسبب طبيعة عملي كمخرج، التي تتطلب مني مجهودًا كبيرًا.. وأحيانًا كنت أظل 30 يوما خارج البيت».

وواصل: «عند إصابتي بالمرض أدركت مدى تقصيري مع أهلي ونفسي بسبب الانهماك في العمل، لذلك ربما يكون الله قد وضع لي فرامل في حياتي حتى أعيد حساباتي».

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