وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 2670 شهيدًا

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، عن ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى نحو 2670 شهيدًا، وفق آخر إحصائيات للوزارة.

9600 مصاب في قطاع غزة

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيان مساء اليوم الأحد، أن القصف تسبب في وقوع أكثر من 9600 جريح من أبناء غزة، في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع الفلسطيني لليوم التاسع على التوالي.

غزة تعاني من كارثة حقيقية

ويعاني قطاع غزة من كارثة حقيقية، إذ انقطعت الكهرباء عن المنطقة بأكملها، ويعاني من نقص في المياه، إذ أن ما تبقى من مصادر مياه في قطاع غزة لا يكفي لتأمين 15 لتراً للفرد، وهو الحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية للبقاء على قيد الحياة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».