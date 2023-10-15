«حياة كريمة» بالفيوم.. 1201 مشروع بتكلفة 15.1 مليار جنيه وطفرة كبرى في القرى والنجوع

كتائب من فرق العمل، يصلون الليل بالنهار فى مختلف قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، لتنفيذ 1201 مشروع بإجمالى نحو 15.1 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 699 منها بنسبة 100%، بينما يجرى العمل على تنفيذ 419 مشروعاً، وتبقى 8 مشروعات لم يتم البدء بها.

وسرعان ما تغيّر شكل الحياة فى القرى والعزب والنجوع والتوابع التى تضمنتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بصورة كبيرة، وأصبحت العزب والنجوع الريفية أشبه بالمدن بعد أقل من عامين على انطلاق المبادرة، حيث تم مد شبكات الصرف الصحى، ومياه الشرب، والغاز الطبيعى، وخطوط التليفون الأرضى والإنترنت فائق السرعة، وتطوير المدارس ومراكز الشباب، وعشرات المشروعات الأخرى التى تقدمها المبادرة.

ورسمت المبادرة البهجة على وجوه أطفال محافظة الفيوم، بعدما جرى الانتهاء من كل المشروعات الخاصة بقطاع التعليم بنسبة 100%، إذ تم الانتهاء من تنفيذ 155 مدرسة، منها إنشاء 76 مدرسة جديدة، وصيانة وتجديد وتوسعة 79 مدرسة فى قرى المركزين، لتستقبل آلاف الطلاب مع انطلاق العام الدراسى الحالى 2023 - 2024، لتوفر لهم تعليماً راقياً وكريماً.

وتضم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية مركزَى إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث تضمنت 20 وحدة محلية، منها 12 بمركز إطسا و8 فى يوسف الصديق، لتغيير وجه الحياة وتوفير حياة كريمة لأهالى 67 قرية و650 تابعاً، لخدمة مليون و300 ألف مواطن.

20 مجمع خدمات زراعية بتكلفة 125 مليون جنيه و1350 مشروعا لمد وتدعيم شبكات ومحطات مياه الشرب

وحسب آخر إحصائية لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، فإنّها تشمل إنشاء 20 مجمعاً حكومياً بتكلفة إجمالية 419 مليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 19 منها بنسبة 100%، و20 مشروع مجمع خدمات زراعية بتكلفة 125 مليون جنيه تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، و1350 مشروع تطوير ومد وتدعيم شبكات ومحطات مياه الشرب جرى الانتهاء من 126 مشروعا منها.

وتطوير وإنشاء 68 مركز شباب بتكلفة 312 مليون جنيه تم الانتهاء من 55 مشروعاً منها، وتطوير ورفع كفاءة وإنشاء 63 مركزاً طبياً ووحدة صحية بتكلفة 2 مليار جنيه تم الانتهاء من 19 مشروعاً منها، و19 نقطة إسعاف بتكلفة 113 مليون جنيه تم الانتهاء منها، و43 كوبرى بتكلفة 195 مليون جنيه تم الانتهاء من 42 مشروعاً منها.

تطوير 126 شبكة ومحوّل كهرباء بـ5 مليارات جنيه و251 مشروعاً لتعزيز مرافق الصرف الصحى بـ7 مليارات

كما تتضمن المبادرة تنفيذ 8 مشروعات تضامن اجتماعى بتكلفة 75 مليون جنيه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين منها، وتطوير 126 من شبكات الكهرباء والمحولات والموزعات الكهربائية بالقرى بتكلفة 5 مليارات جنيه تم الانتهاء من 32 مشروعاً منها، و251 مشروع شبكات ومحطات صرف صحى بتكلفة 7 مليارات جنيه تم الانتهاء من 63 مشروعاً منها، و155 مشروع تربية وتعليم بتكلفة 420 مليون جنيه تم الانتهاء منها بالكامل، و31 مشروع مكتب بريد بتكلفة 65 مليون جنيه تم انتهاء 23 مشروعاً منها.

وتنفذ المبادرة 42 مشروعاً لتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى تم الانتهاء من 7 مشروعات منها، و63 مشروعاً لتنفيذ شبكات الإنترنت فائق السرعة تم الانتهاء من 5 مشروعات منها، و69 مشروعاً لتطوير وإضافة أبراج محمول جديدة لتقوية شبكات الاتصالات بالقرية، تم الانتهاء من 51 مشروع منها، و6 مشروعات أسواق ومواقف ونقاط إطفاء بتكلفة 77 مليون جنيه تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، و34 مشروع تبطين ترع تم الانتهاء من 25 مشروعاً منها، كما أنه من المستهدف تنفيذ عمارات «سكن كريم» فى عدة قرى خلال الفترة المقبلة.

وتراوحت نسب التنفيذ فى كافة المشروعات بين 87 وحتى 99%، فيما لم تتوقف أعمال المبادرة عند مشروعات البنية التحتية فقط، بل إنّها انبثق منها العديد من المبادرات، أبرزها «قطار الخير»، و«وصل الخير»، و«كتف فى كتف»، و«أنت الحياة» التى تم خلالها توزيع أكثر من 20 ألف كرتونة مواد غذائية، فضلاً عن إصدار معاشات استثنائية لعدد من الأسر الأوْلى بالرعاية، وتوزيع مستلزمات وملابس المدارس ضمن مبادرة للقضاء على التسرب من التعليم.

ولم تغفل المبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب، فأطلقت مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعات على أرض محافظة الفيوم، وضمّت العديد من المصانع فى المرحلة الأولى لتقديم الدعم اللازم للشباب الذين أسسوا مشروعات صغيرة لدعمهم، أو من يرغبون فى بدء تنفيذ مشروعات تراخيص، حيث توفر لهم المبادرة الدعم المادى، وتساعدهم على إنهاء التراخيص وأيضاً بدء التصدير.

تنفيذ 42 مشروعاً لشبكات الغاز.. ومبادرات للتمكين الاقتصادى للسيدات والشباب

وحرصت المبادرة على التمكين الاقتصادى للسيدات، خصوصاً المرأة المعيلة من خلال توفير عدة مشروعات لهن، فضلاً عن ترميم منازلهن، وتقديم العلاج للمرضى منهن، ليتمكنّ من توفير حياة كريمة لأسرهن دون الحاجة لأحد.

وأطلقت مبادرة «حياة كريمة» عشرات القوافل الطبية فى مختلف القرى والنجوع بمحافظة الفيوم، خصوصاً تلك القرى التى تضمنتها المبادرة وشهدت إحلالاً وتجديداً فى الوحدات الصحية، وذلك لتقديم الخدمة الطبية اللازمة، عبر توقيع الكشف الطبى على المرضى فى كافة التخصصات، وإجراء التحاليل والأشعة لهم بالمجان، مع توفير العلاج، لحين الانتهاء من تنفيذ مشروعات المراكز الطبية وإعادة افتتاحها أمام المرضى من سكان القرى مرة أخرى.