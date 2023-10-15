بشرى سارة للموظفين.. العلاوة الجديدة مع قبض أكتوبر بعد موافقة «النواب»

يترقب الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون بالدولة غير المخاطبين، صرف العلاوة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة بزيادتها من 300 جنيه لتصبح 600 جنيه.

مجلس النواب المصري يوافق على العلاوة

ووافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد 15-10-2023، على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة مرتبات الموظفين

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، الزيادة في مرتبات الموظفين بعد رفع الحد الأدنى للأجور وعلاوة الغلاء، للدرجات الوظيفية بداية من السادسة حتى الأولى الممتازة.

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 11 ألف جنيه، بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهريًا.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد زيادة الأجور 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.

- الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.

- الدرجة الثالثة بعد الزيادة الجديدة 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.

- الدرجة الرابعة بعد علاوة غلاء المعيشة 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.

- الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.

- الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

صرف العلاوة الاستثنائية

وستشمل الزيادة الجديدة للمرتبات بداية من شهر أكتوبر صرف العلاوة الاستثنائية بقيمة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الهيئات الاقتصادية العامة.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر2023

وحددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة، ليكون بداية من الاثنين 23 أكتوبر 2023، ويستمر صرف المرتبات حتى 30 أكتوبر 2023 الجاري، وجرى تخصيص أيام 8.9.10 من الشهر ذاته لصرف المتأخرات.