اليوم بدء صرف معاش شهر أكتوبر 2023.. اعرف موعد العلاوة الاستثنائية

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، في صرف معاشات شهر أكتوبر، للمستحقين والمستفيدين، البالغ عددهم 11 مليون شخص، متضمنة «الزيادة» التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر أبريل الماضي، بنسبة 15%، بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

موعد صرف العلاوة الاستثنائية للمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي

وحول موعد تطبيق زيادة العلاوة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، التي وجه بها الرئيس السيسي في 16 سبتمبر خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، فتكون زيادة المعاشات بالعلاوة الاستثنائية بداية من شهر نوفمبر المقبل، ومعها زيادة شهر أكتوبر بأثر رجعي، وهذا بحسب ما صرح به اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيانٍ له وفي تصريحات تلفزيونية.

طرق صرف المعاشات

ويذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تعتاد صرف المعاشات في أول يوم من كل شهر، بعدة طرق مختلفة، وهي:

- مكاتب البريد.

- ماكينات الصرف الآلي.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

- منافذ شركات فوري.

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا، من خلال زيارة الموقع واتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من هنـــــا.

- كتابة الرقم القومي.

- استخدام اسم الأم الأول باللغة العربية.

- النقر على أيقونة «أنا لست روبوت».

- اضغط على مفتاح «إرسال الطلب».