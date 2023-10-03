مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. «اعرف هتقبض امتى؟»

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، والتي تستمر لمدة 4 أيام في ظل إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا في سبتمبر الماضي، ينص على زيادة علاوة المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدني للأجور أيضا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 والتي جاءت كما يلي:

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

- قررت وزارة المالية أن يكون اليوم الأول لصرف مرتبات شهر أكتوبر الثلاثاء الموافق 24 من الشهر الجاري.

- يحصل العاملون في الدولة على المرتبات الخاصة بهم يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر.

- وبالنسبة لليوم الثالث لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، سيكون الخميس الموافق 26 من الشهر نفسه.

موعد أخر يوم لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

- فيما تحدد أخر موعد لحصول المواطنين على مرتبات شهر أكتوبر الجاري، ليكون يوم الجمعة الموافق 27.