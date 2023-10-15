موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام؟

يترقب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى زيادة.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

وكانت وزارة المالية، حددت موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر2023 بالزيادة الجديدة، ليكون بداية من الاثنين 23 أكتوبر 2023، ويستمر صرف المرتبات حتى 30 أكتوبر 2023 الجاري، وجرى تخصيص أيام 8.9.10 من الشهر ذاته لصرف المتأخرات.

زيادة الحد الأدنى والإجمالي للدخل

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بزيادة الحد الأدنى والإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقًا لمناطق الاستحقاق.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة، بداية من الدرجة السادسة حتى الأولى الممتازة، كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 11 ألف جنيه، بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهريًا.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.

الحد الأدنى لأجور العاملين بالزيادة الجديدة

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد زيادة الأجور 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.

- الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.

- الدرجة الثالثة بعد الزيادة الجديدة 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.

- الدرجة الرابعة بعد علاوة غلاء المعيشة 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.

- الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.

- الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.