عاجل| هزة أرضية تضرب شرق تركيا الآن.. تعرف على حجمها وموقعها

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، عن هزة أرضية ضربت بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر شرق تركيا بعمق 5 كيلومترات.

وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا على مسافة كيلومتر وفقا لبيانات المركز الأوروبي، وقعت الهزة الأرضية كذلك على مسافة 79 كيلومترا شمال ديار بكر جنوب شرق تركيا.

وقال مركز رصد الزلالز الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا، وقعت كذلك على مسافة 19 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من جينج بمحافظة بينكل شرق تركيا.